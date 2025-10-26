F1 | pole position per Norris in Messico ma le Ferrari sono super Delude Piastri | Griglia di partenza orari e dove vedere in tv e streaming

Ilfattoquotidiano.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un weekend in cui ci si gioca tanto per il titolo, a scattare davanti a tutti nel Gp del Messico sarà Lando Norris su McLaren. Il britannico ha tirato fuori un super tempo all’ultimo giro, mettendosi dietro le due Ferrari, che a sorpresa partiranno in seconda e terza posizione e proveranno a lottare per stare davanti a tutti. Quarto Russell, poi Max Verstappen (che dopo l’ultima vittoria crede alla rimonta Mondiale), Kimi Antonelli e Carlos Sainz. Delude il leader del Mondiale Oscar Piastri, che ha chiuso con l’ottavo tempo ma partirà settimo per la penalità di Sainz ad Austin. Una gara che si preannuncia spettacolare e soprattutto dove le Ferrari finalmente sembrano essere competitive con le big del Mondiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

f1 pole position per norris in messico ma le ferrari sono super delude piastri griglia di partenza orari e dove vedere in tv e streaming

© Ilfattoquotidiano.it - F1: pole position per Norris in Messico, ma le Ferrari sono super. Delude Piastri | Griglia di partenza, orari e dove vedere in tv e streaming

Approfondisci con queste news

f1 pole position norrisF1. Qualifiche GP del Messico, Norris: “È bello tornare in pole, mi sono sentito bene per tutto il weekend” - “Sono molto felice di essere tornato in pole, è una bella sensazione perché è passato molto tempo dall’ultima volta. Si legge su automoto.it

f1 pole position norrisF1, favoloso Norris: il giro della pole in Messico. Seguono Leclerc ed Hamilton. VIDEO - Lando Norris conquista una straordinaria pole position nel GP del Messico, grazie a tre settori fucsia che gli permettono di strappare il miglior tempo a Charles Leclerc. sport.sky.it scrive

f1 pole position norrisGriglia di partenza F1, GP Messico 2025: Norris precede le Ferrari! Verstappen insegue, Piastri in quarta fila! - position del GP del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Segnala oasport.it

Cerca Video su questo argomento: F1 Pole Position Norris