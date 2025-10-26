In un weekend in cui ci si gioca tanto per il titolo, a scattare davanti a tutti nel Gp del Messico sarà Lando Norris su McLaren. Il britannico ha tirato fuori un super tempo all’ultimo giro, mettendosi dietro le due Ferrari, che a sorpresa partiranno in seconda e terza posizione e proveranno a lottare per stare davanti a tutti. Quarto Russell, poi Max Verstappen (che dopo l’ultima vittoria crede alla rimonta Mondiale), Kimi Antonelli e Carlos Sainz. Delude il leader del Mondiale Oscar Piastri, che ha chiuso con l’ottavo tempo ma partirà settimo per la penalità di Sainz ad Austin. Una gara che si preannuncia spettacolare e soprattutto dove le Ferrari finalmente sembrano essere competitive con le big del Mondiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - F1: pole position per Norris in Messico, ma le Ferrari sono super. Delude Piastri | Griglia di partenza, orari e dove vedere in tv e streaming