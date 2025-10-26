F1 Norris provoca la Red Bull dopo il sabotaggio fallito | che frecciatina!

Lando Norris si prende gioco della Red Bull dopo il sabotaggio fallito: il pilota della McLaren lancia una frecciatina pesantissima. In occasione del weekend legato al Gran Premio del Messico, Lando Norris ha voluto chiarire chi sta tenendo il controllo nella lotta mondiale: la McLaren. Con tono leggero ma pungente, il britannico ha commentato la sanzione inflitta alla Red Bull per un tentativo di sabotaggio, avvenuto a margine del GP di Austin. Il gesto, nato per disturbare la preparazione del pilota papaya, è diventato un boomerang. Norris lo ha smontato con ironia, spiegando che quel riferimento in pista non gli serviva affatto. 🔗 Leggi su Sportface.it

