F1 Norris dopo la pole | Mi sono innervosito nel vedere la Ferrari davanti Domani voglio vincere

Non delude le aspettative Lando Norris. Il pilota della McLaren ha infatti centrato la pole position in occasione delle qualifiche valide per il GP del Messico, ventunesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 in fase di svolgimento presso l’Autodromo Fratelli Rodriguez. Grandissima prestazione per il britannico che, nel momento che conta, ha alzato l’asticella fermando il cronometro a 1:15.586, rifilando così 0.262 alla Ferrari di un ottimo Charles Leclerc, secondo davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton, terzo con un gap di +0.352. Soltanto ottavo (ma partirà settimo per la penalità di Sainz) il leader della classifica piloti Oscar Piastri che, adesso, può davvero perdere il comando delle operazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

