Lando Norris completa l'opera e domina il Gran Premio del Messico 2025, ventesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della McLaren ha superato indenne il temuto lungo rettilineo che porta a curva 1, difendendo brillantemente la pole position in partenza e facendo poi il vuoto come da pronostico con un ritmo insostenibile per la concorrenza. Il 25enne di Bristol ha raggiunto così la doppia cifra di vittorie in carriera (10 sigilli su 10 piste diverse), aggiudicandosi il sesto successo dell'anno e tornando soprattutto in vetta alla classifica generale. Norris ha superato il compagno di squadra Oscar Piastri per un solo punto, approfittando del difficile weekend dell'australiano che non è andato oltre un deludente quinto posto partendo dalla quarta fila in griglia.

F1, Norris domina il GP del Messico e va in testa al Mondiale. Leclerc sul podio, Antonelli batte Russell