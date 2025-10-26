Città del Messico (Messico) 25 ottobre 2025 – Lancia il suo guanto di sfida Mondiale Lando Norris, conquistando una pole autoriataria in Città del Messico. La sua McLaren vola e rifila oltre due decimi a tutti i rivali per conquistare la prima piazza sulla griglia del Gran Premio del Messico. A contendere il primo posto fino alla fine all'inglese ci sono state le due Ferrari, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton secondo e terzo, miglior qualifica di stagione per il sette volte Campione del Mondo. George Russell è quarto, mentre Max Verstappen è solo quinto. Notte fonda ancora Oscar Piastri, ottavo in qualifica, ma settimo in griglia in virtù della penalità inflitta a Carlos Sainz. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - F1 Messico: Norris domina anche in qualifica e fa la pole davanti alle due Ferrari