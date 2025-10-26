F1 Lewis Hamilton | Abbiamo migliorato l’approccio Domani? Il terzo posto sarebbe perfetto

Un sabato da ricordare per Lewis Hamilton. Il ferrarista si è infatti assicurato un piazzamento in seconda fila per la gara del GP del Messico, ventesimo fine settimana del Mondiale 2025 di Formula 1. Ottima prestazione per il britannico, il quale si è tolto la soddisfazione di ottenere il miglior piazzamento in qualifica da quando è entrato nella scuderia di Maranello. Nello specifico l’ex Campione del Mondo si è accomodato alle spalle del compagno di squadra Charles Leclerc, a sua volta dietro il poleman Lando Norris. Intercettato al parco chiuso, il nativo di Stevenage non è riuscito a contenere l’euforia per il risultato raggiunto: “ Sono davvero onorato di essere qui con Charles Leclerc e Lando Norris, due piloti che sono stati veloci per tutto l’anno – ha detto Hamilton – Questa è la prima volta che condivido la top 3 con Charles in qualifica. 🔗 Leggi su Oasport.it

