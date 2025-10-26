La lotta per il titolo piloti diventa sempre più emozionante dopo il verdetto del Gran Premio del Messico. Il pilota McLaren Lando Norris riesce finalmente a scavalcare il compagno di squadra Oscar Piastri e portarsi in testa alla classifica piloti dopo aver dominato in lungo e in largo sul circuito messicano. A rincuorare i tifosi della Ferrari, invece, l’ottimo secondo posto di Charles Leclerc, che nel finale rischia la beffa ma riesce a difendersi dall’assalto di uno scatenato Max Verstappen. La gara di Lewis Hamilton, anch’egli molto competitivo sul tracciato di Città del Messico, è stata rovinata da una penalità di 10 secondi, che l’ha visto precipitare nelle retrovie e chiudere ottavo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - F1, in Messico domina Norris e balza in testa al mondiale: Leclerc ottimo secondo