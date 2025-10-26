F1 GP Messico oggi alle 21 | orari dove vederlo e cosa aspettarsi dall’Hermanos Rodríguez
Si riaccendono i motori della Formula 1: oggi, domenica 26 ottobre, si corre il Gran Premio del Messico all’ Autódromo Hermanos Rodríguez. Si riparte dal trionfo di Max Verstappen negli Stati Uniti, con la Red Bull in caccia di una rimonta mondiale sulla McLaren di Oscar Piastri, leader del campionato, e sul compagno di squadra Lando Norris, secondo ad Austin. Sul podio del COTA è salito anche Charles Leclerc (3°), seguito da Lewis Hamilton. Orari e dove vederlo. Gara: oggi, 26 ottobre, ore 21:00. Diretta TV: Sky Sport (in esclusiva). Streaming: Sky Go e NOW. Le chiavi del weekend a Città del Messico. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
