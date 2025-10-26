F1 GP Messico Norris va all-in sul tavolo da gioco del Mondiale Ferrari mira a vivere la miglior gara dell’anno

L’odierno Gran Premio del Messico di Formula 1 rappresenta una gara potenzialmente cruciale per le sorti del Mondiale. Perché il favorito numero uno per il successo è Lando Norris, convincente già venerdì e autore di una pole position sontuosa. Il britannico oggi si gioca molto su due fronti, soprattutto su quello interno. Difatti Oscar Piastri appare in piena crisi. L’australiano, leader del campionato, è solo ottavo in griglia e rischia seriamente di ripartire da Città del Messico senza più essere il battistrada della classifica generale. Nel mezzo c’è Max Verstappen, incappato in una qualifica difficile (quinto) dopo aver spaventato il duo papaya venerdì. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, GP Messico. Norris va all-in sul tavolo da gioco del Mondiale. Ferrari mira a vivere la miglior gara dell’anno

