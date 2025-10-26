F1 GP del Messico | Pole Position per Norris Ferrari in Prima Fila!

Inarrivabile Lando Norris su McLaren, pole position, sempre una spanna avanti a tutti in Messico, a cominciare dal suo compagno di squadra Oscar Piastri (8°) attuale leader del Mondiale Piloti, mai in palla in tutte le sessioni di prove libere. In prima file con l’inglese, la Ferrari di Charles Leclerc che ha preceduto il suo compagno di squadra Lewis Hamilton. 4° Russell, 5° Verstappen, 6>° il nostro Kimi Antonelli. Una Ferrari che, dopo i segnali positivi già visti ad Austin, dimostra un’ottimo passo sul giro veloce. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - F1, GP del Messico: Pole Position per Norris, Ferrari in Prima Fila!

