F1 Charles Leclerc | Qualifica difficile ma sono contento Per vincere devi essere davanti in curva 1

Non può che essere soddisfatto Charles Leclerc. Il monegasco partirà infatti dalla prima fila in occasione del GP del Messico, atto numero venti del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo weekend presso il circuito Fratelli Rodriguez. Davvero una performance di grande importanza per il ferrarista, il quale ha centrato la seconda piazza cedendo il passo al solo Lando Norris che, sulla sua McLaren, ha stampato il tempo di 1:15.586, staccando di +0.262 il pilota di Maranello. La Rossa festeggia inoltre anche con Lewis Hamilton, il quale ha conquistato un ottimo terzo posto, suo migliore risultato stagionale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Charles Leclerc: “Qualifica difficile, ma sono contento. Per vincere devi essere davanti in curva 1”

