Ex Ogr l’ultima frontiera edilizia | case hotel uffici tra i binari La Soprintendenza detta la linea
Firenze, 26 ottobre 2025 – Un gigantesco recinto industriale nel cuore di Firenze sta cambiando identità. Dopo anni di abbandono e isolamento, le ex Officine Grandi Riparazioni (Ogr) – 54mila metri quadrati di area tra le Cascine e i rioni Leopolda e San Jacopino – si avviano a diventare un nuovo pezzo di città. Un intervento atteso, complesso, che cambierà radicalmente un intero quadrante urbano. Ma non senza vincoli, prescrizioni e un cauto avvio fatto di demolizioni (già iniziate) e bonifiche (che fanno parte del secondo step). L’area, fino a pochi anni fa di proprietà di Rfi, è passata al Gruppo Salini, che ora dovrà presentare un progetto compatibile con i vincoli paesaggistici e archeologici imposti dalla Soprintendenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
