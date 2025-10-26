Ex Milan Howe su Tonali | Ha sentito l’amore di tutti coloro che erano legati al club
L'allenatore del Newcastle, Eddie Howe, ha parlato dell'ex calciatore del Milan, Sandro Tonali: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Approfondisci con queste news
Dopo Milan - Pisa, quanti interrogativi #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
Tonali Newcastle, rinnovo fino al 2029 con gli ingles: arriva l’annuncio di Howe che gela i sogni di quel top club di Serie A - Tonali Newcastle: gli inglesi blindando l’ex Milan: rinnovo fino al 2029, l’annuncio di Howe spegne le speranze della Juventus Adesso è ufficiale: Sandro Tonali ha prolungato il suo contratto con il N ... Lo riporta calcionews24.com
Tonali Newcastle, c’è il rinnovo fino al 2029. Il tecnico Howe: “Quando era squalificato, Sandro ha…” - Tonali Newcastle | Sandro Tonali ha rinnovato con il Newcastle fino al 2029. Secondo news-sports.it
Thiaw strega Howe e il Newcastle: altro saccheggio dopo Tonali - Malick Thiaw, centrale tedesco passato dal Milan al Newcastle, sta conquistando un posto di rilievo nelle scelte di Howe: la conferma ... Da europacalcio.it