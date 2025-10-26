Evelina Sgarbi risposta dura a Mara Venier | Temo per la vita di mio padre

Evelina Sgarbi è tornata a parlare di suo padre. Un’ intervista copia, quella concessa a Silvia Toffanin, che giunge poco dopo quella concessa a Mara Venier. Nello studio di Domenica In, però, non tutto è andato per il verso giusto. In casa Mediaset, dunque, la figlia di Vittorio Sgarbi ha voluto anche togliersi dei sassolini dalle scarpe. La risposta a Mara Venier. L’intervista a Domenica In ha di colpo preso una piega strana e delicata. Mara Venier si è di colpo schierata, criticando fortemente il comportamento di Evelina Sgarbi. Le parole della conduttrice sono state ben accette da molti online, ma di certo non dalla diretta interessata e dal suo legale (intervenuto nel corso dell’intervista). 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Evelina Sgarbi, risposta dura a Mara Venier: “Temo per la vita di mio padre”

