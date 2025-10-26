Evelina Sgarbi contro Sabrina Colle | ‘Non mi piace strano che papà abbia cambiato idea sulle nozze’

Perché Evelina Sgarbi ha chiesto un amministratore di sostegno?. Evelina Sgarbi torna a parlare pubblicamente della battaglia legale per la nomina di un amministratore di sostegno a favore del padre, il critico d’arte Vittorio Sgarbi. Ospite a Verissimo nella puntata del 26 ottobre, Evelina ha risposto punto per punto alle accuse che la dipingono come opportunista. “Se lui fosse realmente in sé, agirebbe in prima persona”, ha spiegato. “Ho i miei motivi e non mi interessa ciò che gli altri pensano”. La figlia del critico sottolinea che la richiesta non riguarda il patrimonio, ma esclusivamente la tutela della salute e della gestione quotidiana del padre. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

