Evelina Sgarbi contro Sabrina Colle | ‘Non mi piace strano che papà abbia cambiato idea sulle nozze’
Perché Evelina Sgarbi ha chiesto un amministratore di sostegno?. Evelina Sgarbi torna a parlare pubblicamente della battaglia legale per la nomina di un amministratore di sostegno a favore del padre, il critico d’arte Vittorio Sgarbi. Ospite a Verissimo nella puntata del 26 ottobre, Evelina ha risposto punto per punto alle accuse che la dipingono come opportunista. “Se lui fosse realmente in sé, agirebbe in prima persona”, ha spiegato. “Ho i miei motivi e non mi interessa ciò che gli altri pensano”. La figlia del critico sottolinea che la richiesta non riguarda il patrimonio, ma esclusivamente la tutela della salute e della gestione quotidiana del padre. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
“Non mi convince quello che è uscito dopo le mie denunce. Lui avrebbe reagito in prima persona” Evelina Sgarbi a Verissimo difende la richiesta di amministratore di sostegno per il padre Vittorio - facebook.com Vai su Facebook
$Verissimo: Piera Maggio ed Evelina Sgarbi tra gli ospiti del 25 e 26 ottobre 2025 Da $SilviaToffanin anche Caner Cindoruk, ovvero Sarp de La Forza di una Donna. Ecco le anticipazioni e gli ospiti del 25 e 26 ottobre - X Vai su X
Sgarbi, spunta la lettera durissima contro Evelina: “Umanamente spregevole” - Sabrina Colle rompe il silenzio dopo le accuse di Evelina Sgarbi: in una lettera letta a "Dentro la Notizia" difende il suo ruolo. Riporta donnaglamour.it
Vittorio Sgarbi, le dure parole della figlia Evelina contro Sabrina Colle: “Lei non mi piace” - Vittorio Sgarbi vuole sposare la compagna Sabrina Colle, ma la figlia Evelina si oppone: dubita della lucidità del padre, tra loro esplode la tensione ... Secondo dilei.it
Caos in casa Sgarbi, la moglie di Vittorio ha detto basta: è una furia contro Evelina Sgarbi - Caos in casa Sgarbi: la compagna del critico rompe il silenzio e risponde alle accuse della figlia Evelina annunciando azioni legali. donnapop.it scrive