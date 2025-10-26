Europa ritorna il dibattito sulla leva militare | la posizione dell’Italia

Thesocialpost.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si riaccende in Europa il dibattito sulla leva militare, in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina e dalle crescenti tensioni con la Russia. Tra i Paesi che stanno valutando nuove strategie di difesa figurano Italia, Croazia e Germania, ciascuna con approcci differenti: dall’ Esercito di riserva italiano alla coscrizione obbligatoria croata, fino alla proposta tedesca di un deterrente mirato. In Italia, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato la volontà di creare una forza di riserva senza reintrodurre la leva obbligatoria. «Non serve avere tante persone che sanno fare nulla, ma poche persone che sanno fare molto», ha dichiarato da Trieste, sottolineando l’obiettivo di rafforzare le capacità operative dell’Esercito senza imporre un servizio generalizzato ai giovani. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

europa ritorna il dibattito sulla leva militare la posizione dell8217italia

© Thesocialpost.it - Europa, ritorna il dibattito sulla leva militare: la posizione dell’Italia

Scopri altri approfondimenti

europa ritorna dibattito levaEuropa, ritorna il dibattito sulla leva militare: la posizione dell’Italia - Si riaccende in Europa il dibattito sulla leva militare, in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina e dalle crescenti tensioni con la Russia. Si legge su thesocialpost.it

europa ritorna dibattito levaLeva militare obbligatoria, l'Italia: «Meglio una forza di riserva». Strategie a confronto: Croazia e Germania dicono si - Tra la guerra in Ucraina e le crescenti tensioni con la Russia, Italia, Croazia e Germania valutano strategie diverse per rafforzare ... Lo riporta msn.com

europa ritorna dibattito levaLeva obbligatoria in Croazia. Le ragioni di una decisione che fa discutere - La Croazia ha deciso di introdurre di nuovo la leva obbligatoria, che aveva abolito nel 2008. Secondo money.it

Cerca Video su questo argomento: Europa Ritorna Dibattito Leva