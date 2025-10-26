Europa ritorna il dibattito sulla leva militare | la posizione dell’Italia

Si riaccende in Europa il dibattito sulla leva militare, in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina e dalle crescenti tensioni con la Russia. Tra i Paesi che stanno valutando nuove strategie di difesa figurano Italia, Croazia e Germania, ciascuna con approcci differenti: dall’ Esercito di riserva italiano alla coscrizione obbligatoria croata, fino alla proposta tedesca di un deterrente mirato. In Italia, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato la volontà di creare una forza di riserva senza reintrodurre la leva obbligatoria. «Non serve avere tante persone che sanno fare nulla, ma poche persone che sanno fare molto», ha dichiarato da Trieste, sottolineando l’obiettivo di rafforzare le capacità operative dell’Esercito senza imporre un servizio generalizzato ai giovani. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Europa, ritorna il dibattito sulla leva militare: la posizione dell’Italia

