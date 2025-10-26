Lido di Camaiore (Lucca), 26 ottobre 2025 – Era una voce libera, fuori dagli schemi, quando allenava (pane al pane vino al vino, seguendo un cliché tipicamente toscano), immaginatevi oggi che è in pensione e che non deve rendere conto più a nessuno: Eugenio Fascetti, fresco dall’avere spento un’altra candelina sulla torta ( 87 anni ), continua ad essere un solido punto di riferimento per chi segue il calcio e in generale lo sport. “Spesso – ricorda – il telefono squilla e giornalisti di mezza Italia, soprattutto delle piazze dove ho lavorato, mi chiedono che cosa penso di un giocatore o di una squadra: si ricordano di me. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Eugenio Fascetti, 87 anni e una voce sempre libera. “Mi rivedo in Sarri. Mondiali senza Italia? un delitto”