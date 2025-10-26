Eterno Sakara! A 44 anni batte Camozzi ed è campione del mondo di boxe a mani nude
Sotto gli occhi di Conor McGregor, coproprietario della promotion BKFC, il mitico fighter romano ha sconfitto per decisione non unanime il campione americano nella categoria -93 kg. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Alessio Sakara torna e sale sul ring a mani nude, sabato l'evento a Roma - Nel mondo delle arti marziali Alessio Sakara "Il Legionario", romano nato a Pomezia 44 anni fa è una istituzione al punto che, per definirlo, si dovrebbe partire dalle ... msn.com scrive