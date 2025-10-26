esposto per bloccare i lavori alla rocca

Italia Nostra ha presentato un esposto in procura chiedendo il sequestro preventivo del cantiere alla Rocca malatestiana di Montefiore. "Abbiamo ravvisato possibili reati e confidiamo che vengano effettuati i dovuti accertamenti" spiegano dall’associazione che si occupa di tutelare il patrimonio artistico e naturale italiano. La questione nasce dall’avvio di alcuni lavori sulla rocca quattrocentesca, in particolare dalla costruzione di una rampa per disabili che consentirebbe l’accesso delle carrozzine attraverso una delle finestre della struttura. "Si sta manomettendo una finestrella originale — denuncia l’architetta Marina Foschi, della sezione forlivese di Italia Nostra —. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

