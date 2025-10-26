Esplosione nel Veronese il figlio di uno dei carabinieri uccisi | Rabbia e confusione mi sento una nave in tempesta

A "Verissimo" interviene Christian Daprà: "A ora sto cercando di pensare solo ai ricordi belli che ho con mio padre". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Esplosione nel Veronese, il figlio di uno dei carabinieri uccisi: "Rabbia e confusione, mi sento una nave in tempesta"

Il Presidente Mattarella alle Esequie di Stato dei tre carabinieri deceduti nell’esplosione avvenuta nel veronese - facebook.com Vai su Facebook

Esplosione nel veronese, un minuto di #silenzio in tutte le #scuole per ricordare i tre #carabinieri che hanno perso la vita - X Vai su X

Chi erano i tre carabinieri morti nell'esplosione della palazzina a Castel D'Azzano, nel Veronese - Appartenevano al Nucleo Radiomobile di Padova e alla Squadra operativa supporto del Battaglione mobile di Mestre (Venezia) ... Secondo affaritaliani.it

Esplosione in un casolare nel veronese durante uno sgombero, uno dei tre carabinieri morti è legato a Pavia. Cosa è successo, chi sono le vittime - Il procuratore: «In casa sei bombole di gas, forse è stata lanciata una molotov». Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it

Un mazzo di fiori per i militari morti in un'esplosione: il gesto di un bambino commuove i Carabinieri - Il racconto di Pietro Paolo Mascione, poliziotto e presidente dell'associazione 'Invisibili', il cui figlio ha voluto omaggiare i tre carabinieri morti a Castel D'Azzano, consegnando un mazzo di fiori ... Scrive foggiatoday.it