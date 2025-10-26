Esperti di e-bike e di turismo ricevuti in città
Un gruppo di giornalisti di riviste specializzate nel turismo e nell’e-bike insieme ad operatori turistici provenienti da diverse regioni d’Italia, sono stati in visita in città nei giorni scorsi, accolti dal sindaco Endrio Ubaldi e dall’assessore al turismo, Gastone Gismondi, nell’ambito di una iniziativa promossa da ‘Noi Marche’, associazione turistica di cui il Comune fa parte da oltre 10 anni. Gli ospiti sono stati dapprima accompagnati in visita al Must, il Museo della Storia e delle Tradizioni, dopodiché sono andati alla scoperta di una vera e storica bottega artigiana di Doriano Marcucci, già allievo dell’indimenticato Basilio Testella (il cui patrimonio in termini di attrezzature di bottega è stato donato al Must). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
