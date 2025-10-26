Esonero Tudor, Gianni Balzarini ha voluto smentire queste indiscrezioni legate al futuro del tecnico della Juventus. Cosa ha detto. Fiducia a tempo, ma nessun ultimatum legato alla sosta. La posizione di Igor Tudor sulla panchina della Juventus è delicata, ma, secondo il giornalista Gianni Balzarini, non c’è alcuna intenzione imminente di un esonero. Anzi, l’idea che la prossima pausa per le nazionali possa essere decisiva è, per l’opinionista, una « vaccata ». “Nessuna intenzione di esonerare Tudor”. Dopo la settima partita consecutiva senza vittorie (cinque pareggi e due sconfitte), la pressione sul tecnico croato è inevitabilmente salita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Esonero Tudor, Balzarini smonta quelle indiscrezioni: «Non c’è nessuna intenzione di…». Svelato lo scenario per il futuro del tecnico della Juventus, ecco cosa ha detto!