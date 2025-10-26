Esonero Tudor Balzarini smonta quelle indiscrezioni | Non c’è nessuna intenzione di… Svelato lo scenario per il futuro del tecnico della Juventus ecco cosa ha detto!
Esonero Tudor, Gianni Balzarini ha voluto smentire queste indiscrezioni legate al futuro del tecnico della Juventus. Cosa ha detto. Fiducia a tempo, ma nessun ultimatum legato alla sosta. La posizione di Igor Tudor sulla panchina della Juventus è delicata, ma, secondo il giornalista Gianni Balzarini, non c’è alcuna intenzione imminente di un esonero. Anzi, l’idea che la prossima pausa per le nazionali possa essere decisiva è, per l’opinionista, una « vaccata ». “Nessuna intenzione di esonerare Tudor”. Dopo la settima partita consecutiva senza vittorie (cinque pareggi e due sconfitte), la pressione sul tecnico croato è inevitabilmente salita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
