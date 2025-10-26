Esine video sul tetto dell’auto | il 23enne esce dal coma dopo la tragica bravata

Esine (Brescia) – La Valcamonica nelle scorse ore ha tirato un sospiro di sollievo e ora fa il tifo, più che mai, per il giovane di Esine che lo scorso 21 settembre, per una bravata, è caduto dal tetto di una vettura, una Fiat Panda, riportando ferite gravissime. Il ragazzo è uscito dal coma. La notizia, attesa, arriva dopo che le sue condizioni erano rimaste critiche per settimane. Ora è tornata la speranza. Il gioco di una sera si era trasformato in tragedia. Lui era sul tetto della vettura mentre questa era in marcia. Con lui c’era un altro giovane, che si teneva al portapacchi con entrambe le mani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

