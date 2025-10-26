Esce di strada lungo la Madrara | 52enne al Bufalini
Grande spavento ieri lungo il tratto della Strada Provinciale Madrara che insiste nel territorio comunale di Cotignola, a causa della paurosa uscita di strada di un’auto. La conducente, una donna di 52 anni residente nella zona, ha riportato traumi e ferite di media gravità ed è stata comunque trasportata con l’elicottero di Ravenna Soccorso al Trauma Center dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. L’ incidente, i cui rilievi sono stati effettuati dal nucleo Infortunistica della Polizia Locale della Bassa Romagna, si è verificato poco prima delle 12.30. La donna era al volante di una Fiat 500X e stava percorrendo la suddetta arteria con direzione di marcia Russi-Cotignola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Automobile esce di strada e si ribalta nel fosso: ferito il conducente incastrato nell'abitacolo - facebook.com Vai su Facebook
Curioso incidente a Bolzano: esce di strada e centra il cartello che invita alla prudenza stradale #bolzano #incidente #curiosità #19ottobre - X Vai su X
Esce di strada con l’auto: grande spavento una donna di 52 anni - Incidente lungo la 'Madrara': la ferita è stata portata in elicottero al ‘Trauma Center’ dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena ... Riporta msn.com