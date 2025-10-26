Esce di strada lungo la Madrara | 52enne al Bufalini

Grande spavento ieri lungo il tratto della Strada Provinciale Madrara che insiste nel territorio comunale di Cotignola, a causa della paurosa uscita di strada di un’auto. La conducente, una donna di 52 anni residente nella zona, ha riportato traumi e ferite di media gravità ed è stata comunque trasportata con l’elicottero di Ravenna Soccorso al Trauma Center dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. L’ incidente, i cui rilievi sono stati effettuati dal nucleo Infortunistica della Polizia Locale della Bassa Romagna, si è verificato poco prima delle 12.30. La donna era al volante di una Fiat 500X e stava percorrendo la suddetta arteria con direzione di marcia Russi-Cotignola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

