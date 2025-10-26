Esce di casa e non fa ritorno giovane udinese manca da dieci giorni

Udinetoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È uscito di casa come d'abitudine, senza destare alcun sospetto, in una giornata come tante. Solo che questa volta - Yousef, 16 anni- non ha più fatto ritorno. Volto giovane e occhi di chi ha visto troppo, manca da casa dallo scorso 16 ottobre. Sì perché Yousef e sua sorella Miriam portano il. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Esce di casa e non fa ritorno, giovane udinese manca da dieci giorni - È uscito di casa come d'abitudine, senza destare alcun sospetto, in una giornata come tante. Si legge su udinetoday.it

Esce per andare a pesca, ma non fa ritorno a casa: Rino Puzella trovato morto nel Calore - È un dolore profondo quello che ha colpito in queste ore Solopaca, dove si è diffusa nella prima mattinata di ieri la notizia della ... Scrive ilmattino.it

esce casa fa ritornoAdro, esce per castagne e non fa ritorno a casa: ritrovato all’alba - L’uomo, 80 anni, di cui non si avevano più notizie da ieri pomeriggio è stato individuato sul Monte Alto dopo una notte di ricerche ... Come scrive giornaledibrescia.it

Cerca Video su questo argomento: Esce Casa Fa Ritorno