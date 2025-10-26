Ermanno Manenti dal ciclismo la forza per una seconda vita | Così sono rinato dopo il trapianto di fegato
Manerbio (Brescia), 26 ottobre 2025 – Nella vita di Ermanno Manenti c’è un prima e un dopo, ma anche un prezioso filo conduttore legato alla grande passione per il ciclismo. “Il 4 gennaio del 2007 – ricorda l’atleta manerbiese che lo scorso agosto ha compiuto 64 anni ed ha vinto due medaglie d’oro e una d’argento ai Campionati del Mondo per trapiantati – sono stato sottoposto al trapianto di fegato. C’è stato un cammino di ripresa non facile, ma posso comunque dire che da quel momento è iniziata la mia seconda vita. Dato che i medici consigliano di fare sport e che durante la convalescenza mi sono trovato con un amico che già praticava ciclismo, non appena ho potuto sono tornato a praticare lo sport che ho sempre amato e devo dire che è stata una vera e propria rinascita ”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
