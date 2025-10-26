Lavezzola (Ravenna), 26 ottobre 2025 – Beatrice Bellucci uccisa come Erika Conficconi? Mentre per la ventenne di Roma quella delle gare clandestine è ancora un’ipotesi, per la 24enne di Lavezzola (Ravenna) è una verità storica e giudiziaria. “Non è cambiato niente”, è sgomento il padre Lino, 71 anni, pensionato metalmeccanico, che risponde di sabato pomeriggio dal centro sportivo Erika a Lavezzola (Ravenna). L’hanno intitolato così per ricordare sua figlia, innamorata dei bambini e degli animali. Il 5 maggio 2000, a Bologna, è stata travolta e uccisa da una Bmw lanciata a tutta velocità nelle gare clandestine alla rotonda Baroni, alle spalle del Pilastro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Erika Conficconi uccisa da una Bmw lanciata in una folle gara, il padre: “Dopo 25 anni nulla è cambiato”