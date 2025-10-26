Eric Bischoff smonta il caso Andrade tra WWE e AEW | Un disastro legale

La situazione contrattuale di Andrade si è fatta ancora più confusa e ora Eric Bischoff ha deciso di dire la sua. Durante un recente episodio del suo podcast 83 Weeks, il WWE Hall of Famer non ha risparmiato critiche, analizzando a fondo il caos legale che circonda lo status di Andrade tra WWE e AEW. L’ex boss della WCW si è chiesto come fosse possibile che Andrade fosse apparso all’interno dei programmi AEW pur essendo, secondo alcune voci, ancora vincolato da una clausola di non-competizione con la WWE, soprattutto se avesse violato il contratto prima di andarsene: “Come ha fatto ad apparire in TV se era ancora sotto contratto e soggetto a una non-compete? Come può succedere una cosa del genere? — Capisco che Andrade possa non essere esperto in linguaggio legale, è comprensibile che un talento possa confondersi — ma resta il fatto che anche la AEW ha una responsabilità. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

