ERBA (Como) Rovellasca ed Erba sono i Comuni a più alto tasso di cementificazione in provincia di Como nel 2024. È quanto risulta dal Rapporto annuale sul consumo di suolo in Italia, reso noto da Ispra, secondo il quale al primo posto si colloca Rovellasca, con 1,48 ettari cementificati, al secondo Erba con una superficie cementificata di 1,24 ettari, pari a circa due campi di calcio, e al terzo Mariano Comense con un ettaro. Il commento dei dati arriva da Roberto Fumagalli, presidente del Circolo Ambiente “Ilaria Alpi“, associazione che da sempre si occupa della tutela del suolo naturale, che spiega: "Cabiate è invece il Comune in cui, in termini assoluti, è stato consumato più suolo, con una percentuale pari al 56% di terrenti coperti da cemento o asfalto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Erba e Rovellasca, tassi record di costruzioni