Epilessia a scuola | pregiudizi e disinformazione ostacolano l’inclusione degli studenti serve formazione del personale

Orizzontescuola.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'epilessia non costituisce un impedimento all'apprendimento, tuttavia numerosi studenti che ne soffrono affrontano un percorso scolastico costellato di difficoltà. La sfida principale non deriva dalla patologia, ma da pregiudizi, disinformazione e assenza di protocolli condivisi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

epilessia scuola pregiudizi disinformazioneEpilessia e scuola tra stigma e terapie: quali passi seguire per una reale inclusione - Pregiudizi, disinformazione e carenza di protocolli condivisi di sorveglianza e intervento: le raccomandazioni degli esperti per migliorare la vita di bambini e adolescenti e la gestione della malatti ... Lo riporta ilsole24ore.com

epilessia scuola pregiudizi disinformazioneEpilessia e scuola fra difficoltà e pregiudizi - La scuola è il luogo in cui ogni bambino costruisce il proprio ... Riporta msn.com

Epilessia, a scuola più formazione per gli insegnanti - Per un bambino o un adolescente con epilessia, tuttavia, il percorso scolastico può trasformarsi in una sfida nella quale la malattia in sé ha spesso un ruolo più marginale rispetto a pregiudizi, ... Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Epilessia Scuola Pregiudizi Disinformazione