Epilessia a scuola | pregiudizi e disinformazione ostacolano l’inclusione degli studenti serve formazione del personale

L'epilessia non costituisce un impedimento all'apprendimento, tuttavia numerosi studenti che ne soffrono affrontano un percorso scolastico costellato di difficoltà. La sfida principale non deriva dalla patologia, ma da pregiudizi, disinformazione e assenza di protocolli condivisi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

