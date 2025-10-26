Enzo Iacchetti presenta il suo libro a Trieste | Fui militare in Friuli ma sempre stato un convinto pacifista VIDEO

Questa sera il noto conduttore Enzo Iacchetti ha presentato alla Lovat la sua autobiografia “25 minuti di felicità (Senza mai perdere la malinconia)".Dalle canzoni del molleggiato ai comici del Derby, dal Maurizio Costanzo Show a Striscia la notizia, dai ricordi in bianco e nero alla rivoluzione. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

