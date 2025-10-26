Entrano di notte in una scuola occupata armati di spranghe la devastano
Nella notte un gruppo ristretto di persone, armate di spranghe, avrebbe fatto irruzione in un Liceo di Genova, in quel momento occupato dagli studenti. I facinorosi — urlando "Viva il duce" — hanno danneggiato più aule e l’area dove si trovavano i ragazzi; sulle pareti sono comparse numerose scritte e una svastica, sono stati rotti vetri e diverse aule sono state messe a soqquadro. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
