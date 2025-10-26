EMU Nuova Release di Visual Boy Advance-M v2.23 | Correzioni dei Colori e Molti Miglioramenti

Gli appassionati di emulazione Game Boy e Game Boy Advance hanno un buon motivo per rallegrarsi. Lo sviluppatore rkitover ha infatti pubblicato la nuova versione v2.2.3 dell’emulatore multipiattaforma Visual Boy Advance-M (VBA-M), disponibile per Windows e macOS. Questa release, basata sul codice del leggendario VisualBoyAdvance, porta con sé una serie di importanti correzioni di bug, miglioramenti alla stabilità e, soprattutto, l’attesissima funzione di correzione del colore, che mira a riprodurre più fedelmente l’aspetto visivo dei giochi sui display moderni. Cosa c’è di nuovo in VBA-M v2. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

