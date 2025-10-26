Emozioni e memoria con i Ricordi in musica del Coro Grigna

Leccotoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Dedicato al giorno in cui per l'Italia la prima guerra mondiale finì e a tutti coloro che con coraggio affrontarono il massacro senza mai arrendersi, combattendo fino alla fine per onorare la Patria e difendere la propria gente. Preparati ad onorare queste orgogliose vite”. Con queste parole il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

emozioni memoria ricordi musicaEmozioni e memoria con i "Ricordi in musica" del Coro Grigna - Il coro Grigna e gli alpini nella chiesa di Mandello. Come scrive leccotoday.it

emozioni memoria ricordi musicaLa festa della canzone Perugina celebra la creatività e la passione per la città - Perugia ha vibrato di emozioni durante la quarta edizione della festa della canzone Perugina: con una Sala dei Notari letteralmente gremita di pubblico, la manifestazione ha confermato il ... Riporta ilmessaggero.it

emozioni memoria ricordi musicaLe canzoni della nostra adolescenza restano per sempre: la scienza della memoria musicale che ci definisce - La scienza svela perché quelle melodie diventano parte di chi siamo e come plasmano emozioni, memoria ... Lo riporta focustech.it

Cerca Video su questo argomento: Emozioni Memoria Ricordi Musica