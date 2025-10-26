Emma Marrone ad Amici 25 canta Brutta Storia e fa un discorso schietto e sincero | Video Witty Tv
Emma Marrone ad Amici 25, ospite della puntata di domenica 26 ottobre 2025, canta il suo nuovo singolo dal titolo Brutta Storia e poi fa da giudice alla gara di canto. L’artista è riuscita a dare consigli pratici a ciascuno. Ciò che ha lasciato tutti a bocca aperta è stato un discorso nudo e crudo fatto ai ragazzi che palesavano la loro ansia e le loro insicurezze. Emma ha detto loro di coltivarle. Quando non proveranno più questi sentimenti non avranno più nulla da dare. Si impara a convivere con l’ansia di sbagliare, si devono abbracciare i propri fallimenti. Le sue parole sono state: “ Vi dicono che passerà, tutte balle. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
