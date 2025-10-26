Emanuel Lo la passione per il ballo la scuola di Amici l' amore per Giorgia e il figlio Samuel | Tutto è iniziato per Michael Jackson
Aveva soltanto sette anni quando ha iniziato a danzare, poi è diventato un ballerino professionista, coreografo, cantante e insegnante ad Amici di Maria De Filippi. Di certo un curriculum. 🔗 Leggi su Leggo.it
Giorgia e l’amore con Emanuel Lo: «Siamo due esauriti, divisi tra passione e odio». La lite in ristorante e la sfuriata del figlio Samuele - X Vai su X
Emanuel Lo, la passione per il ballo, la scuola di Amici, l'amore per Giorgia e il figlio Samuel: «Tutto è iniziato per Michael Jackson» - Aveva soltanto sette anni quando ha iniziato a danzare, poi è diventato un ballerino professionista, coreografo, cantante e insegnante ad Amici di Maria De Filippi. Come scrive leggo.it
Amici 22, Vanessa entra nella scuola per Emanuel Lo/ Megan e Rita eliminate? - Megan Ria e Rita Danza rischiano l'eliminazione ad Amici 22 di Maria De Filippi? Segnala ilsussidiario.net
Amici, Emanuel Lo ha fatto parte del corpo di ballo di Paola e Chiara: eccolo in video di 22 anni fa! - Il professore della scuola di Amici Emanuel Lo in passato ha fatto parte del corpo di ballo di Paola e Chiara. Lo riporta comingsoon.it