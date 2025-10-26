Emanuel Lo la passione per il ballo la scuola di Amici l' amore per Giorgia e il figlio Samuel | Tutto è iniziato per Michael Jackson

Leggo.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aveva soltanto sette anni quando ha iniziato a danzare, poi è diventato un ballerino professionista, coreografo, cantante e insegnante ad Amici di Maria De Filippi. Di certo un curriculum. 🔗 Leggi su Leggo.it

