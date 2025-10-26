Elly Schlein a Che Tempo Che Fa Ecco tutti gli ospiti di Fazio

Fabio Fazio torna questa sera, domenica 26 ottobre, con una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, in onda dalle 19:30 in diretta sul Nove e in streaming su discovery+. Anticipazioni e ospiti del 26 ottobre 2025. Tra gli ospiti della puntata è attesa, per un’intervista con il padrone di casa, la segreteria del Partito Democratico, Elly Schlein. Spazio anche a Enrico Brignano, in scena al Teatro Sistina con I sette re di Roma, e a Flora Canto, attualmente in tournée con il musical Cantando sotto la pioggia e prossimamente nei teatri con lo show musicale Me la Canto e me la sogno. ancora!. Nel corso della serata sarà presente anche Giorgia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Elly Schlein a Che Tempo Che Fa. Ecco tutti gli ospiti di Fazio

Scopri altri approfondimenti

"Che figura di m...". Elly Schlein da Fabio Fazio, chi la umilia in questo modo - facebook.com Vai su Facebook

Il costituzionalista Sabino Cassese duro con Elly Schlein: "È un modo per riempire un vuoto di politica" - X Vai su X

Che tempo che fa, stasera in tv su Nove: Elly Schlein tra gli ospiti. Scopri le anticipazioni di domenica 26 ottobre - Nuovo appuntamento questa sera, domenica 26 ottobre, con Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, in onda sul Nove e in diretta streaming su discovery+. corrieredellumbria.it scrive

Che Tempo Che Fa, Giorgia e gli altri ospiti di stasera 26 ottobre con Fabio Fazio su NOVE - Ecco chi sono gli ospiti di Fabio Fazio della quarta puntata in onda stasera 26 ottobre di Che tempo che fa, accanto al conduttore ci saranno, come sempre, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Lo riporta movieplayer.it

“Che Tempo Che Fa” – Gli ospiti di Fabio Fazio del 26 ottobre 2025 - Sul NOVE nuovo appuntamento con il talk show di Fabio Fazio “Che Tempo Che Fa”. bitculturali.it scrive