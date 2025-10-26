Elly Schlein a Che Tempo Che Fa Ecco tutti gli ospiti di Fazio

Davidemaggio.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabio Fazio torna questa sera, domenica 26 ottobre, con una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, in onda dalle 19:30 in diretta sul Nove e in streaming su discovery+.  Anticipazioni e ospiti del 26 ottobre 2025. Tra gli ospiti della puntata è attesa, per un’intervista con il padrone di casa, la segreteria del Partito Democratico, Elly Schlein. Spazio anche a Enrico Brignano, in scena al Teatro Sistina con I sette re di Roma, e a Flora Canto, attualmente in tournée con il musical Cantando sotto la pioggia e prossimamente nei teatri con lo show musicale Me la Canto e me la sogno. ancora!. Nel corso della serata sarà presente anche Giorgia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

