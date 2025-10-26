Elisabetta Gregoraci bersaglio di insulti sui social | Volgarità inaccettabili siamo stati insieme 13 anni

Bastano poche foto su Instagram per scatenare una nuova ondata di odio social contro Elisabetta Gregoraci. Gli scatti, pubblicati durante un viaggio a New York insieme al figlio Nathan Falco, 15 anni, avuto dalla relazione con l’imprenditore Flavio Briatore, hanno attirato una raffica di commenti offensivi. Tra le frasi più dure: « Piena di soldi e zero classe », « E Briatore paga, ti piace vivere gratis », fino a insulti di tono sessista come « Ringrazia solo chi ti sei sposata se vivi così, sennò rimanevi a fare la caciottara al paese » e « Quando becchi l’uomo giusto e ti fai ingravidare, ti cambia la vita per sempre ». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Elisabetta Gregoraci bersaglio di insulti sui social: “Volgarità inaccettabili, siamo stati insieme 13 anni”

