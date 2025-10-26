Roma, 25 ottobre 2025 – Il primo spareggio a Ballando con le Stelle 2025. Nella quinta puntata del talent show di ballo di Raiuno condotto da Milly Carlucci, quella andata in onda sabato 25 ottobre, è successo di tutto in pista e fra i concorrenti e i cinque giurati I van Zazzaroni, Carolyn Smith, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Ballerina per una notte è stata l’attrice Maria Esposito, Rosa Ricci in ‘Mare fuori’. Maria Esposito che viene ufficialmente invitata da Milly Carlucci come concorrente della prossima edizione di Ballando con le Stelle La quinta puntata di Ballando con le Stelle. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Eliminati Ballando con le Stelle 25 ottobre: cosa è successo? Selvaggia Lucarelli, stilettate ai conduttori Rai e a Barbara D’Urso: “Rosicona”