Elia Viviani saluta con l’oro ai Mondiali | Ho finito come sognano | con la maglia iridata Grazie ciclismo

Elia Viviani ha chiuso la propria carriera da professionista nel miglior modo possibile: laureandosi Campione del Mondo e indossando la prestigiosa maglia arcobaleno, salendo sul gradino più alto del podio mentre suonava l’Inno di Mameli. Il 36enne ha trionfato nell’Eliminazione ai Mondiali 2025 di ciclismo su pista, imponendosi in maniera antologica al Velodromo di Santiago del Cile in occasione della sua ultima gara. Il Campione Olimpico nell’Omnium a Rio 2016 ha conquistato l’oro iridato in questa specialità per la terza volta in carriera dopo i sigilli del 2021 e del 2022, mentre nelle ultime due edizioni si era messo al collo il bronzo e l’argento. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Elia Viviani saluta con l’oro ai Mondiali: “Ho finito come sognano: con la maglia iridata. Grazie ciclismo”

News recenti che potrebbero piacerti

DIRETTA LIVE - Tutti in piedi per il passo d'addio di Elia Viviani nella giornata di chiusura del Mondiale di ciclismo su pista di Santiago. Il veronese proverà a fare l'ultima magia nell'eliminazione. I giovani provano a seguire il suo percorso: Venturelli nella cors - facebook.com Vai su Facebook

Elia Viviani’s final dance This Sunday, 26 October, the Italian star will take to the track one last time at $Santiago2025, marking the end of an incredible professional career Grazie di tutto e goditi ciò che verrà, @eliaviviani! - X Vai su X

Elia Viviani saluta con l’oro ai Mondiali: “Ho finito come sognano: con la maglia iridata. Grazie ciclismo” - Elia Viviani ha chiuso la propria carriera da professionista nel miglior modo possibile: laureandosi Campione del Mondo e indossando la prestigiosa maglia arcobaleno, salendo sul gradino più alto del ... Come scrive oasport.it

Elia Viviani si ritira: l'ultima corsa su strada nella sua Verona - «Sono stati 16 anni fantastici, sono volati, ma mi sono divertito e ho raggiunto tutto quello che volevo», ha scritto sui social. Si legge su corriere.it

Si ritira Elia Viviani “E' stato un viaggio incredibile” - 2025 sono stati 16 anni fantastici, sono volati, ma mi sono divertito e ... Come scrive iltempo.it