Elia Viviani chiude la carriera nel modo migliore | vince l'oro ai Mondiali di ciclismo su pista

Fanpage.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Elia Viviani chiude nel modo migliore la sua carriera nel ciclismo. Il veronese ha vinto la medaglia d'oro ai Mondiali su Pista di Santiago del Cile 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

elia viviani chiude carrieraElia Viviani chiude la carriera nel modo migliore: vince l’oro ai Mondiali di ciclismo su pista - Il veronese ha vinto la medaglia d’oro ai Mondiali su Pista di Santiago del Cile 2025. Riporta fanpage.it

elia viviani chiude carrieraViviani chiude la carriera con il botto: è oro nell'eliminazione ai Mondiali - Elia Viviani ha messo la ciliegina sulla sua strepitosa carriera vincendo la medaglia d'oro nella gara a eliminazione ai Mondiali di ciclismo su pista in corso a Santiago del Cile. Scrive msn.com

elia viviani chiude carrieraSALUTO DA CAMPIONE! Uno stratosferico Elia Viviani lascia il ciclismo con l’oro ai Mondiali nell’Eliminazione! - Chiudere con una vittoria non è cosa da tutti, ma solo da veri fuoriclasse: Elia Viviani lo è sempre stato in ... Da oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Elia Viviani Chiude Carriera