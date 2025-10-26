Elia Viviani chiude la carriera nel modo migliore | vince l'oro ai Mondiali di ciclismo su pista
Elia Viviani chiude nel modo migliore la sua carriera nel ciclismo. Il veronese ha vinto la medaglia d'oro ai Mondiali su Pista di Santiago del Cile 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
DIRETTA LIVE - Tutti in piedi per il passo d'addio di Elia Viviani nella giornata di chiusura del Mondiale di ciclismo su pista di Santiago. Il veronese proverà a fare l'ultima magia nell'eliminazione. I giovani provano a seguire il suo percorso: Venturelli nella cors - facebook.com Vai su Facebook
Elia Viviani’s final dance This Sunday, 26 October, the Italian star will take to the track one last time at $Santiago2025, marking the end of an incredible professional career Grazie di tutto e goditi ciò che verrà, @eliaviviani! - X Vai su X
Elia Viviani chiude la carriera nel modo migliore: vince l’oro ai Mondiali di ciclismo su pista - Il veronese ha vinto la medaglia d’oro ai Mondiali su Pista di Santiago del Cile 2025. Riporta fanpage.it
Viviani chiude la carriera con il botto: è oro nell'eliminazione ai Mondiali - Elia Viviani ha messo la ciliegina sulla sua strepitosa carriera vincendo la medaglia d'oro nella gara a eliminazione ai Mondiali di ciclismo su pista in corso a Santiago del Cile. Scrive msn.com
SALUTO DA CAMPIONE! Uno stratosferico Elia Viviani lascia il ciclismo con l’oro ai Mondiali nell’Eliminazione! - Chiudere con una vittoria non è cosa da tutti, ma solo da veri fuoriclasse: Elia Viviani lo è sempre stato in ... Da oasport.it