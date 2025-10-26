Elezioni regionali di novembre | depositate le liste tra vip transfughi e star
Roma, 26 ottobre 2025 – I vip, gli ex, i figli di, i transfughi, gli esclusi. Il secondo tempo delle Regionali d’autunno incombe – si voterà in Campania, Puglia e Veneto il 23 e 24 novembre – e il gong suonato ieri offre uno sguardo d’insieme sui nomi in lista. In Campania tornano a confrontarsi, ma stavolta non è né un talk show né un’aula di tribunale (l’udienza preliminare, notizia di ieri, sarà il 6 febbraio) Maria Rosaria Boccia, candidata con “Dimensione Bandecchi”, e l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, capolista per FdI. “Come nelle migliori tradizioni – ha osservato l’imprenditrice campana – non appena è stata ufficializzata la mia candidatura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
