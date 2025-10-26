Elezioni Pro Loco Antropoli | Interlocutore fondamentale per i cittadini e le Amministrazioni comunali

La Pro Loco di Capua ha dato seguito alle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali 20252029. Eletti al CDA D’Angelo Federica, Del Pozzo Cristian, Di Rauso Attilio, Di Rauso Piermaria, Gagliardi Alfredo, Netti Giuseppe, Ragozzino Francesco. Eletti nel collegio dei Probiviri Del Pozzo Tullio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Risultato delle elezioni di oggi per il rinnovo del consiglio direttivo della Pro Loco Pitelli APS , rimane fuori dal consiglio Paolo Vivaldi che ringraziamo e invitiamo a collaborare cmq con le attività della nostra associazione, le cariche di Presidente, vice, segreta - facebook.com Vai su Facebook

PRO LOCO CAPUA - Ecco il nuovo direttivo TUTTI I NOMI gli auguri di Massimo Antropoli: siete un interlocutore fondamentale - 16:32:33 La Pro Loco di Capua ha dato seguito alle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali 2025/2029 . Lo riporta casertafocus.net

Elezioni per rinnovare la Pro Loco: "Una guida credibile e trasparente" - Si avvicinano le elezioni per istituire la nuova Pro Loco di Vezzano, ma il gruppo consiliare di opposizione “Il futuro è adesso” non ci vede chiaro: "Il sindaco chiarisca subito quando e come si ... Riporta lanazione.it

Pro Loco in assemblea Si procede all’elezione delle nuove cariche - Programmata nella sala Verdi del palazzo municipale, durante la riunione si procederà all’elezione delle nuove cariche ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it