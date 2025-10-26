Elezioni in Veneto 5 in corsa per il dopo Zaia In tutto 845 candidati per 16 liste
VENEZIA - Adesso c'è da sperare che non crolli ulteriormente l'affluenza, perché il primo dato che balza agli occhi di questa tornata elettorale in Veneto è il. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Elezioni regionali in Veneto, tutti i candidati e le liste a sostegno di Stefani, Manildo, Szumski Bui e Rizzo - facebook.com Vai su Facebook
$elezioniregionaliVeneto2025500 delegati $CislVeneto oggi a Padova per l’ $attivoregionale dedicato al confronto con i candidati alla presidenza della Regione $Veneto, Giovanni Manildo, per il centrosinistra, e Alberto Stefani, per il centrodestra. - X Vai su X
Szumski, la lista e i candidati alle elezioni regionali di Resistere Veneto - Riccardo Szumski è il candidato alla presidenza della Regione Veneto in lista con di Resistere Veneto. Si legge su ilgazzettino.it
Regionali Veneto: temporaneamente escluso dalla corsa Fabio Bui - L’ufficio elettorale della Corte d’Appello di Venezia ha escluso la sua lista, Popolari per il Veneto, per ... rainews.it scrive