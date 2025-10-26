Elezioni in Argentina Milei in bilico | cosa può succedere adesso
Le elezioni di metà mandato arrivano nel peggior momento possibile per Javier Milei. Il presidente argentino, alle prese con un crollo nei sondaggi e una serie di scandali interni al governo, affronta domenica un voto fondamentale che deciderà non solo il suo peso in Parlamento, ma anche la tenuta del suo progetto politico ultraliberista. In gioco c'è la possibilità di guadagnare qualche seggio nella Camera dei deputati e nel Senato: un risultato modesto, ma che per Milei sarebbe decisivo decisivo per evitare la paralisi legislativa. Un Parlamento ostile e un'economia in bilico. Attualmente Milei è in netta minoranza.
