Elezioni in Argentina Milei alla prova delle urne
Per Javier Milei è un momento cruciale. A due anni dalle elezioni che lo hanno portato alla presidenza dell’ Argentina, lui e la sua ‘motosega’ simbolo dei tagli alla spesa pubblica vanno alla prova delle urne, giocandosi il futuro della realizzazione dell’agenda. Nel voto di midterm di oggi, domenica 26 ottobre, gli argentini sono chiamati a rinnovare la metà della Camera (cioè 127 seggi, con un mandato di 4 anni) e un terzo del Senato (24 seggi, con un mandato di 6 anni), per un Congresso dal volto nuovo a partire dal 10 dicembre. L’aiuto di Trump a Milei. Ad alzare la posta in gioco di queste elezioni è giunto negli ultimi giorni quello che voleva essere l’ aiuto di Donald Trump all’alleato ultraliberista. 🔗 Leggi su Lapresse.it
