Elezioni in Argentina Milei alla prova delle urne

Lapresse.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per Javier Milei è un momento cruciale. A due anni dalle elezioni che lo hanno portato alla presidenza dell’ Argentina, lui e la sua ‘motosega’ simbolo dei tagli alla spesa pubblica vanno alla prova delle urne, giocandosi il futuro della realizzazione dell’agenda. Nel voto di midterm di oggi, domenica 26 ottobre, gli argentini sono chiamati a rinnovare la metà della Camera (cioè 127 seggi, con un mandato di 4 anni) e un terzo del Senato (24 seggi, con un mandato di 6 anni), per un Congresso dal volto nuovo a partire dal 10 dicembre. L’aiuto di Trump a Milei. Ad alzare la posta in gioco di queste elezioni è giunto negli ultimi giorni quello che voleva essere l’ aiuto di Donald Trump all’alleato ultraliberista. 🔗 Leggi su Lapresse.it

elezioni in argentina milei alla prova delle urne

© Lapresse.it - Elezioni in Argentina, Milei alla prova delle urne

Altre letture consigliate

elezioni argentina milei provaArgentina, urne aperte per le elezioni legislative di mid-term. Milei alla prova del voto - Leggi su Sky TG24 l'articolo Argentina, urne aperte per le elezioni legislative di mid- Riporta tg24.sky.it

elezioni argentina milei provaArgentina, il “miracolo” Milei vacilla. La ricetta alla prova del voto - Domenica 26 ottobre si terranno le elezioni di midterm, gli argentini sono chiamati a rinnovare la metà della Camera (127 seggi, con un mandato di 4 anni) e un terzo del Senato (24 seggi, con un ... Lo riporta ilsole24ore.com

elezioni argentina milei provaMilei alla prova della "motosega" elettorale - Il presidente ultraliberista ha ancora due anni di mandato, ma per stare tranquillo alla Casa Rosada ha bisogno ... Come scrive huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Argentina Milei Prova