Elezioni in Argentina | Milei al voto sfida cruciale per il suo governo
(LaPresse) Gli argentini sono stati chiamati alle urne per un’elezione di metà mandato che potrebbe influenzare il percorso politico del presidente libertario Javier Milei e il futuro del sostegno finanziario degli Stati Uniti al suo governo. Quasi metà della Camera dei deputati e un terzo del Senato sono in palio in una competizione considerata un vero e proprio referendum sulle scelte politiche e economiche di Milei durante i suoi primi due anni di governo. Mentre i suoi sostenitori più facoltosi lodano le sue politiche di apertura dell’economia e di eliminazione della burocrazia, molti residenti dei quartieri popolari sono frustrati dalla caduta dei salari e dalla crescita economica stagnante. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Argomenti simili trattati di recente
Elezioni in Argentina: test per Milei (e per l'«amico» Trump). Alla prova del voto la ricetta ultraliberista - X Vai su X
Per approfondire, leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/argentina-miracolo-milei-vacilla-ricetta-prova-voto-AHLknNLD #Argentina #Milei #elezioni - facebook.com Vai su Facebook
Argentina, urne aperte per le elezioni legislative di mid-term. Milei alla prova del voto - Leggi su Sky TG24 l'articolo Argentina, urne aperte per le elezioni legislative di mid- Si legge su tg24.sky.it
Elezioni in Argentina, Milei alla prova delle urne - A due anni dalle elezioni che lo hanno portato alla presidenza dell'Argentina, lui e la sua 'motosega' simbolo dei ... Segnala msn.com
Elezioni in Argentina: Milei al voto, sfida cruciale per il suo governo - (LaPresse) Gli argentini sono stati chiamati alle urne per un'elezione di metà mandato che potrebbe influenzare il percorso politico del ... Secondo stream24.ilsole24ore.com