Elezioni comunali 2026 a Trecate Fratelli d' Italia critica il candidato Sacco

Novaratoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Negli ultimi giorni abbiamo assistito a una campagna anonima e ambigua, lanciata senza logo né riferimenti, costruita per creare narrazioni di malcontento, che oggi si rivela essere la presentazione del 'paladino della giustizia' nonché candidato sindaco delle sinistre trecatesi, Raffaele Sacco. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

