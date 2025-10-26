Elezioni comunali 2026 a Trecate due candidati | chi ci sarà ancora?

Novaratoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Primavera 2026: si eleggerà il nuovo sindaco di Trecate. Questa è la certezza, dopo la caduta del governo dell'ex primo cittadino Federico Binatti lo scorso 13 giugno 2025. Da oltre tre mesi è il commissario prefettizio Diego Dalla Verde a guidare la città e c'è parecchio fermento.Sono già due i. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

elezioni comunali 2026 trecateTrecate, il centrosinistra punta sul campo largo e candida Raffaele Sacco sindaco - Cinque liste, un’alleanza larghissima e un candidato di 31 anni: il centrosinistra si compatta dopo la fine anticipata dell’amministrazione Binatti ... Riporta lavocedinovara.com

elezioni comunali 2026 trecateTrecate: mentre la sinistra lancia Sacco, l’ex sindaco Binatti riappare accanto ai vertici di Fratelli d’Italia - La foto con Nastri e Criscuolo riaccende le manovre nel centrodestra, tra veti, ambizioni e possibili riabilitazioni in vista del voto 2026 ... Come scrive lavocedinovara.com

Articoli con argomento: ‘elezioni comunali 2026’ - Armando Gradone garantirà continuità alla macchina amministrativa, fino alle prossime elezioni comunali. Come scrive trmtv.it

