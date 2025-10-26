Elezioni Assemblea dei delegati Fondo scuola Espero | voto online dal 27 al 29 ottobre Liste e istruzioni

Orizzontescuola.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 27 al 29 ottobre 2025 gli iscritti al Fondo Scuola Espero sono chiamati a votare per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati, l’organo di rappresentanza degli aderenti al fondo di previdenza complementare dedicato al personale della scuola. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Elezioni Fondo Espero: previdenza integrativa, una scelta necessaria. La lista Cisl Scuola - Tra pochi giorni si svolgeranno le elezioni per rinnovare l’Assemblea dei Delegati di Espero, il fondo di previdenza integrativa per il personale scolastico. Segnala tecnicadellascuola.it

elezioni assemblea delegati fondoElezioni Fondo Espero 2025: quando, dove e come si vota - it il 27, 28 e 29 ottobre per rinnovare l’Assemblea dei delegati degli associati al Fondo Espero. Secondo flcgil.it

Elezioni Fondo Espero 2025: con la FLC CGIL, il tuo futuro previdenziale è in mani esperte - Il Fondo Espero ha già deliberato di partecipare al “Progetto Economia Reale”, il cui obiettivo è facilitare l’afflusso di investimenti verso l’economia nazionale attraverso Fondi di Fondi gestiti da ... flcgil.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Assemblea Delegati Fondo