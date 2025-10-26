Elezioni Assemblea dei delegati Fondo scuola Espero | voto online dal 27 al 29 ottobre Liste e istruzioni

Dal 27 al 29 ottobre 2025 gli iscritti al Fondo Scuola Espero sono chiamati a votare per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati, l’organo di rappresentanza degli aderenti al fondo di previdenza complementare dedicato al personale della scuola. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Assemblea dei Genitori al Ruiz Lunedì 20 ottobre 2025 si è svolta, presso l’Aula Magna del nostro Istituto, l’assemblea dei genitori e le elezioni dei Rappresentanti di classe nei Consigli di Classe. ? Un momento di confronto e partecipazione, introdotto dal - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni rinnovo Assemblea Delegati Fondo Scuola Espero: voto dal 27 al 29 ottobre. Ecco le liste e come si vota - X Vai su X

Elezioni Fondo Espero: previdenza integrativa, una scelta necessaria. La lista Cisl Scuola - Tra pochi giorni si svolgeranno le elezioni per rinnovare l’Assemblea dei Delegati di Espero, il fondo di previdenza integrativa per il personale scolastico. Segnala tecnicadellascuola.it

Elezioni Fondo Espero 2025: quando, dove e come si vota - it il 27, 28 e 29 ottobre per rinnovare l’Assemblea dei delegati degli associati al Fondo Espero. Secondo flcgil.it

Elezioni Fondo Espero 2025: con la FLC CGIL, il tuo futuro previdenziale è in mani esperte - Il Fondo Espero ha già deliberato di partecipare al “Progetto Economia Reale”, il cui obiettivo è facilitare l’afflusso di investimenti verso l’economia nazionale attraverso Fondi di Fondi gestiti da ... flcgil.it scrive